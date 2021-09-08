Затриманий в окупованому Криму 3 вересня Асан Ахтемов - родич заступника голови МЗС Джапарової

Затриманий в окупованому Криму Асан Ахтемов - чоловік троюрідної сестри першого заступника міністра закордонних справ Еміне Джапарової.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Джапарова розповіла про те, що Асан Ахтемов народився в 1989 році в Криму, жив, навчався і працював на півострові.

"На моїй троюрідній сестрі Репіка він одружився за рік до окупації. Вже через рік пілся вони стали батьками сина Рефата. Через ще кілька років в них народилася донька Сафіє. Асан - чудовий батько та син. Він також опікується вже літніми батькам", - розповіла вона.

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Перші роки після весілля Асан і Репіка жили з його батьками, а рік тому переїхали на квартиру, звідки його і вивезли російські силовики.

"Вночі 3 вересня приблизно об 11-12 ночі до їх помешкання увірвалися люди в масках і бронежилетах без пізнавальних знаків і одразу беж жодних пояснень забрали Асана та відібрали усі телефони. Дружина каже, що вона навіть нічого не встигла сказати своєму чоловіку. На запитання дружини, куди і чому забрали її чоловіка, була відповідь, що зараз прийде слідчий і все пояснить.

Після фактично викрадення Асана, до квартири прийшли людина в цивільному одязі без представлення або пред'явлення документів. Дружині без жодних пояснень показали якийсь документ, з якого вона нічого не змогла зрозуміти, та почали проводити обшук. Зі "слідчими", як потім виявилось, було також 2 "понятих".

Вже під ранок приїхали кінологи з собаками і стали оглядати та фотографувати їх машину, яку опечатали і відвезли на евакуаторі.

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Тільки після 10-ї години насипного ранку Репіка змогла вийти з дому до сусідів аби зателефонувати свекру, який приїхав і забрав дітей", - пише заступник міністра.

За її словами, у родичів досі немає зв'язку з Асаном, їх не допускають із ним на зустріч і не дозволяють говорити навіть по телефону, до нього досі не пустили незалежного адвоката, з яким сім'я Асана уклала договір.

"Адвокат, який був назначений Асану російською окупаційною владою - Глушко Олег Володимирович, поінформував, що Асан відмовляється від незалежного адвокату і не хоче з ним зустрічатися та розмовляти. Повірити в це, ясне діло, важко. Він також повідомив, що його відправлять на 21 день на експертизу до психіатричного диспансеру", - повідомила Джапарова.

Вона наголосила, що Репіка жодного разу з моменту російської окупації Криму не їздила на материк, а Асан лише тричі.

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"Перший раз – 3 роки тому назад щоб подати документи на паспорт ID і закордонний паспорт. Другий раз – щоб забрати паспорт ID, а закордонний паспорт ще не був готовий. Через COVID не виїжджав. Свій закордонний паспорт Асан забрав тільки в цьому році, виїхавши на один день в Херсонську область", - пише заступник міністра.

За її словами, Асан з Азізом справді дружили, часто приїжджали один до одного в гості. "З Наріманом Джелялем Асан познайомився, коли працював в газеті "Авдет". Вони з того моменту спілкувалися і разом ходили на різні кримськотатарські заходи в Криму, відвідували "суди" і підтримували родичів заарештованих. Напевно через таку активність Асан і потрапив у поле зору ФСБ", - припускає Джапарова.

"Брати Ахтемови зазнавали страшних фізичних і психологічних тортур і тиску. Класика ФСБ, через яку пройшли сотні наших громадян - із них вибивали "зізнання". Зізнання в злочині, до якого вони не мають жодного стосунку, а також "свідчення" на політичне замовлення Кремля виставити Нарімана Джеляла як організатора "диверсій".

Коли Асана заводили в зал суду, його зміг побачити батько і невістка (у сам зал суду не пустили жодного з родичів). Вони сказали, що він мав дуже поганий вигляд.

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У державного "адвоката" була протилежна версія - "Асан себе добре почуває, він тільки скаржиться на нудоту і біль у животі", - констатує заступник міністра.

Вона вкотре зазначила, що "репресії останніх днів є помстою за Кримську платформу".

Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемових у пошкодженні газопроводу в районі Перевального.

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