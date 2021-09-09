Українці повинні розраховувати на себе і відкладати гроші на пенсію, - Милованов

Українці повинні вже сьогодні самі дбати про свою старість і збирати гроші, не розраховуючи на пенсію від держави.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив ексміністр економіки, радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"Людина, яка не хоче себе самообманювати, за ці 30 років зрозуміла, що треба розраховувати на себе. Так само держава Україна має розраховувати на себе. Для кожної людини і сім'ї бажано, щоб держава стала кращою, бажано, щоб пенсійна реформа була зроблена. І з часом це буде зроблено. Але через демографічної проблеми це не буде зроблено за рік або два - це буде за багато років. Тому кожна людина повинна розраховувати на себе і відкладати і зберігати хоч 3-5%", - заявив Милованов.

Ексміністр закликав людей "бути відповідальними, якщо є така можливість - накопичувати і розраховувати на себе".

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