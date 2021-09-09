Міністр спорту Гутцайт не відкидає виклик у збірну українських футболістів, які грають за команди РФ

Якщо українські футболісти, які виступають у Росії, показуватимуть дуже високий рівень, буде можливість їхнього виклику в національну команду.

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт в інтерв'ю hromadske.

"Складно відповісти на це питання. Якщо наш гравець - реально сильний і потім буде представляти нашу країну на чемпіонатах світу чи Європи та заб'є один із найважливіших для нас голів, а український стяг буде підійматися у світі чи Європі... Це складне питання, але потрібно дивитися. Якщо це реально сильний футболіст і він допоможе команді пройти далі, щоб Україна була на подіумі, то напевно, щоб Україна була на подіумі", - сказав міністр.

Гутцайт також звернув увагу, що у минулому як спортсмен також мав схожу дилему - виступати за Україну або ж змінити громадянство. Але вирішив залишитися в Україні.

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"Це складне питання, над яким потрібно думати. Складно відразу відповісти на нього. Я взагалі дивлюся і розумію, що є контракти, є гроші. Для мене батьківщина - у серці, і це потрібно розуміти. Не завжди гроші стоять на першому місці для нас. Я був спортсменом і розумів, що у пострадянські часи не було грошей на тренувальні збори, змагання. У мене теж був виклик поїхати у Росію чи у Сполучені Штати, де живе моя родина. Але я обрав не гроші, а жити та працювати на батьківщині. Для кожної людини це виклик, у мене виклик ось такий", - зазначив міністр.

У російському чемпіонаті виступають одразу кілька футболістів, що у минулому грали за збірну України: Ярослав Ракицький ("Зєніт"), Іван Ордець ("Дінамо" Москва), Дмитро Іванісеня ("Крилья Совєтов").

Ракицький оголосив про завершення кар'єри у збірній Україні в листопаді 2019-го, посилаючись на політичний фактор під час вибору футболістів у заявку національної команди.

Востаннє виклик у збірну Україну отримували футболісти із чемпіонату Росії ще у 2016 році - Олександр Зінченко ("Уфа") та Богдан Бутко ("Амкар").

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