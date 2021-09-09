Кабмін створив комісію з координації дій у разі диверсій на ядерних об'єктах

Кабінет Міністрів створив комісію з координації дій учасників державного плану взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади в разі диверсій щодо ядерних установок, матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання.