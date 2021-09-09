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Кабмін створив комісію з координації дій у разі диверсій на ядерних об'єктах

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Кабмін створив комісію з координації дій у разі диверсій на ядерних об'єктах
Кабінет Міністрів створив комісію з координації дій учасників державного плану взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади в разі диверсій щодо ядерних установок, матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні 8 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Згідно з додатком до розпорядження, головою комісії буде віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості.

До складу органу увійшли також заступники міністрів захисту довкілля і природних ресурсів, внутрішніх справ, енергетики, оборони, головний державний санітарний лікар, голови Держатомрегулювання та Державного агентства з управління зоною відчуження.

Також читайте: У переговорах про доступ МАГАТЕ до ядерних об'єктів у ОРДЛО є зрушення, - радник глави ОП

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Топ коментарі

  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Ну вот реально не хочу предвосхищать события, но встает один вопрос: какого хрена вы это начали? Баканов проведет на атомные станции спецназ рабсии? Шантаж государства жизнью своим гражданам как в рабсии?
  • Welt Schmerz
    От тепер я очкую від такої ініціативи.
    Якщо Шапітолій за щось узявся (за науку, освіту, медицину etc) - виникають тривожні думки та погані передчуття стосовно сфери, до якої тягнуть кінцівки.
    Але ядерні об'єкти - ...хоча б не трапився якийсь глобальний і невиправний пздць Кабмин создал комиссию по координации действий в случае диверсий на ядерных объектах - Цензор.НЕТ 6658
  • Андрей Нешевченко
    Оптимистичненько! Вроде как и хорошая новость, да? О том что кто-то думает, заботится о безопасности, вроде как... Но, повеяло от этой новости кладбищем... По крайней мере, у меня такое впечатление от неё.
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