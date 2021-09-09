Байден сьогодні представить шестисторонню стратегію боротьби з "дельта"-штамом коронавірусу

Президент Джо Байден у четвер представить стратегію боротьби з поширенням штаму "Дельта" і підвищення рівня вакцинації проти коронавірусу у США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявила у вівторок офіційна представниця Білого дому.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі повідомила журналістам, які супроводжують Байдена на борту президентського літака, що він представить шестисторонню стратегію, яка охопить і державний, і приватний сектори.

За словами Псакі, більш детальну інформацію про план Білий дім надасть пізніше. Вона також визнала, що федеральний уряд не може зобов'язати всіх американців вакцинуватися.

"Ми повинні робити додаткові кроки, щоб забезпечити підготовку шкільних округів і переконатися, що спільноти по всій країні підготовлені", - додала Псакі.

У середу у Байдена запланована нарада з радниками Білого дому щодо коронавірусу.

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У США зареєстровано приблизно 650 000 випадків смерті від COVID-19, а минулого тижня кількість випадків зараження перевищила 40 мільйонів. Дані Reuters свідчать, що за останні два тижні в країні померли від коронавірусу більш як 20 800 осіб, що приблизно на 67 відсотків більше, ніж за попередній двотижневий період.

Збільшилася і кількість госпіталізацій. Цього місяця рекордні показники були зафіксовані в семи штатах: в Айдахо, Вашингтоні, Джорджії, Кентуккі, Теннессі, а також на Алясці і Гаваях.

Байден раніше заявляв про плани більш широкого поширення бустерних ін'єкцій за умови, що це схвалять регулюючі органи. Його головний медичний радник Ентоні Фаучі заявив у вівторок, що влада як і раніше планує почати розгортання бустерних доз із 20 вересня.

17 вересня в Управлінні із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів відбудеться засідання, на якому буде розглянуто питання про схвалення третього щеплення двокомпонентною вакциною Pfizer і BioNTech. Це єдина вакцина проти COVID-19, яка вже отримала повне схвалення регулятора.

Бустерні дози вже схвалені для людей з ослабленою імунною системою.

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За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань, 62,3 відсотка американців отримали хоча б одну дозу вакцини, а 53 відсотки (176 мільйонів осіб) вакциновані повністю. Якщо рахувати тільки тих жителів, яким дозволено вакцинуватися, тобто людей віком старше 12 років, то хоча б одну дозу отримали 72,9 відсотка населення, а 62 відсотки повністю вакциновані.