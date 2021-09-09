Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Двох українських воїнів поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог бив зі 120-мм мінометів і 122-мм артилерії, за добу - 11 порушень "тиші", - штаб

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Двох українських воїнів поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог бив зі 120-мм мінометів і 122-мм артилерії, за добу - 11 порушень "тиші", - штаб
За минулу добу, 8 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у напрямку населених пунктів Опитне та Авдіївка російські найманці застосували міномети 120-мм калібру по позиціях наших захисників.

Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі населеного пункту Широкине окупанти вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Також ворог здійснив прицільний обстріл з артилерії калібру 122 мм поблизу населених пунктів Кряківка та Старогнатівка.

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Біля Золотого-4 збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил з ручних та станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано прольоти трьох ворожих безпілотників типу "ОРЛАН-10" із перетином лінії розмежування.

"В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я – середньої важкості", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що у відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - зазначили у штабі.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 9 вересня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

Топ коментарі

  • ingrid
    Нет слов…… каждый день «нарушение режима тишины» и почти каждый день раненные……😡
    Выздоровления хлопцам……..
  • Ksenia VB
    І не кажіть. По який вже ежим тиші йдеться..Давно нема його.
    А наше сцикло саме боїться і робить таких же самих з армійців.
  • faust7808
    ‎09.‎09.‎2021

    Виртуальное совещание политических представителей глав государств т.н. "нормандской четверки", созванное по инициативе Германии было чрезвычайно интересным. На этом совещании представители РФ в категорической форме потребовали от Украины официального признания обещаний данных руководителем ОПУ Андреем Ермаком об имплементации минских договоренностей в украинское законодательство. Остается открытым вопрос - кто уполномочил и на каком основании глава неструктурного вспомогательного органа, главной задачей которого есть "...є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень." (указ Президента №417/2019 от 20.09.2019 г.) вмешиваться в осуществление международной политики государства ? А вот это ещё не зашквар, может ещё 100 дней? 🙄🙄🙄
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