ВООЗ закликає запровадити мораторій на ревакцинацію проти COVID-19 до кінця року

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни запровадити мораторій на ревакцинацію проти коронавірусу. Влада просить не робити додаткові уколи проти COVID-19 до кінця поточного 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це в середу, 8 вересня, заявив журналістам глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус під час виступу в штаб-квартирі в Женеві.

Він підкреслив, що не збирається мовчати, коли ті, хто контролює світові поставки препаратів, думають, що бідні верстви населення повинні задовольнятися залишками вакцин, пише The Guardian.

Він закликав багаті країни і виробників вакцин віддати пріоритет перших уколів проти коронавірусу медичним працівникам і вразливим групам населення в бідних країнах, а не бустерам – третім дозам.

"Ми не хочемо широкого використання бустерів для повністю вакцинованих здорових людей", – заявили у ВООЗ.

Минулого місяця ВООЗ закликала запровадити мораторій на бустерні вакцини проти коронавірусу до кінця вересня, щоб усунути різку нерівність у розподілі доз між багатими і бідними країнами. Але Гебреєсус визнав у середу, що "відтоді в глобальній ситуації мало що змінилося".

"Тому сьогодні я закликаю продовжити мораторій щонайменше до кінця року", – сказав він.

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За його словами, країни з високим рівнем доходів пообіцяли пожертвувати понад один мільярд доз вакцини біднішим країнам, але матеріалізувалося менш ніж 15% цих доз. Голова ВООЗ наголосив, що їм більше не потрібні обіцянки.

Зазначимо, що в США заявили про те, що не підтримуватимуть заклик ВООЗ про запровадження тимчасового мораторію на вакцинацію проти коронавірусу третьою дозою. У Білому домі вважають такий захід неправильним.

"Ми вважаємо, що тимчасовий мораторій – це неправильний вибір", – сказала прессекретарка адміністрації президента США Джен Псакі. Вона пояснила, що Сполучені Штати можуть і третє щеплення робити своїм громадянам, і відправити вакцини в країни з низьким рівнем доходу.

Як повідомлялося раніше, вчені з'ясували, що після перенесеного коронавірусу і двох доз вакцини Pfizer або Moderna імунна система деяких людей розвиває неймовірну здатність реагувати на вірус. Вчені назвали це "надлюдським імунітетом" або "гібридним імунітетом".