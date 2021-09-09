Байден планує скликати міжнародний саміт щодо боротьби з COVID-19, - Politico
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Politico із посиланням на обізнані джерела.
За їхніми даними, США вже повідомили деякі країни про свої плани, але офіційні запрошення поки не розіслані.
Зазначається, що саміт буде приурочений до засідань Генеральної Асамблеї ООН, намічених на передостанній тиждень вересня.
Як повідомили співрозмовники видання, захід міститиме обговорення, спрямовані на поліпшення координації з боротьби з коронавірусом у світі за цілою низкою галузей.
Так, будуть обговорюватися шляхи поліпшення виробництва і поширення вакцин і збільшення поставок кисню в країни, що цього потребують, а також можливість міжнародного співробітництва в галузі досліджень і розробок, пов'язаних із COVID-19, заявили обізнані джерела.