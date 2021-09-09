COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 3600 осіб, померли - 61
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 8 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3663 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 342, медпрацівників – 63).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 981 особа;
летальних випадків – 61;
одужало – 1546 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 27 895 осіб,
методом ІФА – 9397 осіб,
експрес-тестами – 25 438 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 306 939 осіб;
одужало – 2 217 563 особи;
летальних випадків – 54 175;
проведено ПЛР-тестувань – 12 188 070.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях", - розповіли в МОЗ.