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COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 3600 осіб, померли - 61

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COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 3600 осіб, померли - 61
В Україні зафіксовано 3663 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 9 вересня. Такий високий показник виявлених нових випадків в Україні зафіксовано вперше з кінця травня 2021 року коли 27 травня зафіксували 3509 нових випадків, а 22 травня - 4606.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 8 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3663 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 342, медпрацівників – 63).

Також за минулу добу:

COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 3600 осіб, померли - 61 02 госпіталізовано – 981 особа;

COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 3600 осіб, померли - 61 02 летальних випадків – 61;

COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 3600 осіб, померли - 61 02 одужало – 1546 осіб.

За добу протестовано:

COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 3600 осіб, померли - 61 02 методом ПЛР – 27 895 осіб,

COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 3600 осіб, померли - 61 02 методом ІФА – 9397 осіб,

COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 3600 осіб, померли - 61 02 експрес-тестами – 25 438 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 3600 осіб, померли - 61 02 захворіло – 2 306 939 осіб;

COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 3600 осіб, померли - 61 02 одужало – 2 217 563 особи;

COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 3600 осіб, померли - 61 02 летальних випадків – 54 175;

COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 3600 осіб, померли - 61 02 проведено ПЛР-тестувань – 12 188 070.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях", - розповіли в МОЗ.

COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 3600 осіб, померли - 61 11
COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 3600 осіб, померли - 61 12
COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 3600 осіб, померли - 61 13
COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 3600 осіб, померли - 61 14

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Топ коментарі

  • Sergii Naushenko
    Вчера їхав в тролейбусі N7 (Київ) - в масках меньше 50% пасажирів. В салоні не давка, але заповнений досить щільно! Школярі без масок абсолютно всі! Дехто з безмаскових кашляв, не прикриваючись!
    Витримав в такому тролейбусі одну зупинку, пішов далі пішки хоча ризикував спізнитись на роботу.
    З таким ставленням людей до своєї та колективної безпеки 1000+ нових випадків щодня - справа наступних 2-3 тижнів!
  • Super Gut
    Из-за долбодятлов, которым впадло одеть маску и помыть руки перед едой, нас ждет прощание с безвизом, а через два месяца люди в очередном лохдауне начнут терять работы. А все потому, что количество ********* в этой стране - гигантское. Я уже не говорю о тех тварях, которые придумали пускать вьезжающих в нашу страну, с одной вакцинацией и без теста.
  • Gal
    на хліб не намастиш...
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