Ексгенсек НАТО Расмуссен про угоду Трампа з талібами: Це була велика помилка, навіть катастрофа
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главред, про це пише Sky News.
За його словами, не можна було говорити бойовикам радикального руху Талібан про дату виходу військ США з країни, тому що завдяки цьому таліби змогли перемогти.
"Операція була великою помилкою, я б назвав її катастрофою", - сказав Расмуссен.
"Це велика помилка - повідомляти вашим опонентам, в який день ви відступите. Ніколи, ніколи не кажіть своєму ворогові, коли ви відступите", - додав він.
Расмуссен вважає, що домовленості повинні були бути засновані не на конкретній даті виведення військ, а на умовах, які повинні були виконати таліби. Зокрема, Трампу слід було сказати, що виведення військ відбудеться лише після того, як Талібан вступить з афганським урядом в політичне врегулювання, яке забезпечить перехід мирного суспільства до нового уряду.
"З цього слід запам’ятати один урок... коли Сполучені Штати підуть, то вони залишать після себе вакуум, і ця порожнеча буде заповнена поганими хлопцями. І це саме те, що ми бачили в Афганістані", - сказав Расмуссен.
Нагадаємо, Андерс Фог Расмуссен очолював НАТО з 2009 по 2014 рік і був прем'єр-міністром Данії до 2009 року.
Угода Трампа з талібами. Під час каденції Дональда Трампа 29 лютого 2020 року в столиці Катару Досі США підписали угоду з Талібаном. Штати і НАТО зобов'язалися залишити Афганістан до 1 травня 2021 року, а таліби давали у відповідь низку гарантій.
З боку талібів йшлося про мирні переговори з афганським урядом, припинення нападів на США та їхні інтереси в країні, відмову від підтримки терористичних угруповань.
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