За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 161 169 осіб, загалом - 5 722 212, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 4 512 000 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"161 169 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 8 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 56 193 людини, повністю імунізовані - 104 976 людей.

Протягом доби працювали: 1004 мобільні бригади, 2948 пунктів щеплення; 339 центрів вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 722 212 людей, з них отримали одну дозу – 5 722 210 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 512 000 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 234 210 щеплень", - розповіли в МОЗ.





