Разумков підтримує створення ТСК Ради щодо "вагнерівців": Об'єктивне розслідування точно необхідне

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить проблем зі створенням тимчасової слідчої комісії (ТСК) парламенту для розслідування виключно зриву операції із затримання "вагнерівців", яку готували українські спецслужби.

Про це він заявив в ефірі "5 каналу" увечері в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ми говоримо про ТСК з будь-якого питання. Якщо є голоси, якщо фракції делегують своїх народних депутатів для роботи, я вважаю, що в цьому нічого поганого немає. Об'єктивне розслідування необхідно. Якщо до цього може приєднатися Верховна Рада, не бачу проблем", - сказав Разумков.

Відповідаючи на питання, чи довіряє спікер інформації телеканалу СNN, що українські спецслужби готували операцію із затримання "вагнерівців", Разумков сказав: "До цього і так йшлося, що залучені до цього процесу українські спецслужби".

За словами Разумкова, необхідно почути не тільки розслідування журналістів, а й знати офіційну інформацію.

"Все-таки це розслідування журналістів. Треба почути офіційну позицію, як насправді і що відбувалося. Я розумію, що там є питання таємниці, але як раз... ТСК дозволяє промовляти ті чи інші аспекти операції в закритому режимі, таємному режимі", зазначив Разумков.

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Раніше телеканал CNN повідомив, що США були в курсі про спецоперацію із затримання 33 росіян у Білорусі минулого року, яка була зірвана в серпні 2020 року. Більше того, США також надавали допомогу для її проведення.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. На організаційному засіданні ухвалено рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка. Комісія також ухвалила рішення відправити запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, чи готувалася операція із затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК. Згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнерівців" ТСК займатиметься в липні-серпні.

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