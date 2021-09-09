Резніков про паспортизацію жителів ОРДЛО: У РФ говоритимуть про "русский мир" і використовуватимуть це як привід для "захисту своїх громадян"

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков окреслив ситуацію з видачею російських паспортів жителям окупованої частини Донбасу. На його думку, РФ таким чином зможе заявляти про "русский мир" і пояснювати нібито це "захист своїх громадян".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Гірше, ніж у нас почалося у 2014 році, вже бути не може. Я не драматизую. Паспортизацію вони почали, щоб потім говорити про "русский мир" і використовувати як привід для "захисту своїх громадян". Так це вже відбулося. 100 тисяч паспортів або 500 тисяч – вже не має жодного значення", - сказав Резніков.

Він зазначив, якщо росіяни захочуть знайти привід, щоб з відкритим вторгненням перетнути наші кордони, то вони можуть спробувати це зробити та нібито заради 10 тисяч, однак, постає питання, чи підуть вони на такий ризик.

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