Разумков про придбану матір'ю "слуги народу" Клочка нерухомість на 14,5 млн грн: Нехай розбираються антикорупційні органи, він дасть пояснення
Таку думку висловив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Велика політика" на 5 каналі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я мав розмову з Андрієм Андрійовичем. Він пояснює, звідки ці кошти. Я думаю, якщо зацікавляться правоохоронні органи, антикорупційні органи, він дасть всі необхідні пояснення. Але такі речі все ж таки повинні відбуватися трохи публічніше для того, щоб навіть не виникало таких питань. У мене, я сподіваюся, таких питань немає сьогодні й не буде надалі. Тому і коментувати мені буде трохи заважко", - зазначив Разумков.
Спікер додав, що "тут не потрібна віра або не віра".
"Тут повинна бути об’єктивна реальність. Треба подивитися. Я думаю, що багато про це написали засоби масової інформації, вони точно зможуть сказати антикорупційним органам. Антикорупційні органи нехай розбираються", - сказав Разумков.
Як повідомлялося раніше, 70-річна мати нардепа "Слуги народу" Андрія Клочка - Наталя - протягом останніх двох років стала власницею відразу двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто.