Разумков про придбану матір'ю "слуги народу" Клочка нерухомість на 14,5 млн грн: Нехай розбираються антикорупційні органи, він дасть пояснення

Голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко (фракція "Слуга народу") зможе надати пояснення про походження майна своїх родичів.

Таку думку висловив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Велика політика" на 5 каналі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я мав розмову з Андрієм Андрійовичем. Він пояснює, звідки ці кошти. Я думаю, якщо зацікавляться правоохоронні органи, антикорупційні органи, він дасть всі необхідні пояснення. Але такі речі все ж таки повинні відбуватися трохи публічніше для того, щоб навіть не виникало таких питань. У мене, я сподіваюся, таких питань немає сьогодні й не буде надалі. Тому і коментувати мені буде трохи заважко", - зазначив Разумков.

Спікер додав, що "тут не потрібна віра або не віра".

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"Тут повинна бути об’єктивна реальність. Треба подивитися. Я думаю, що багато про це написали засоби масової інформації, вони точно зможуть сказати антикорупційним органам. Антикорупційні органи нехай розбираються", - сказав Разумков.

Як повідомлялося раніше, 70-річна мати нардепа "Слуги народу" Андрія Клочка - Наталя - протягом останніх двох років стала власницею відразу двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто.