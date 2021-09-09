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В Україні перевищено рівень захворюваності на COVID-19 і коефіцієнт виявлення нових випадків, у двох областях - COVID-госпіталізація, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

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В Україні перевищено рівень захворюваності на COVID-19 і коефіцієнт виявлення нових випадків, у двох областях - COVID-госпіталізація, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 9 вересня, в Україні загалом перевищений рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 76. Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій області (206), Луганській області (168) і Києві (122).

Також в Закарпатській і Львівській областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник становить у Закарпатській області 50,8% за норми не більше 50%, в Львівській - 62,3%.

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Разом з тим, в Україні в цілому зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - за норми менше 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 5,4%. Найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків у Чернівецькій (10,4%), Запорізькій (8,6%) і Харківській (7,7%) областях.

Зазначимо, що всі регіони України з в "зеленій" зоні карантину.

В Україні перевищено рівень захворюваності на COVID-19 і коефіцієнт виявлення нових випадків, у двох областях - COVID-госпіталізація, - МОЗ 01

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Топ коментарі

  • Украина побеждает и победит
    Детям своим тоже прививки не делаете?
  • Маркиз
    Специально для Вас -- видео на ютуб

    Там на непонятном-арабском.
    Вот перевод:
    - Земля крутится, говоришь?
    - Да.
    - Земля стационарна, сынок. Она не крутится.
    - Но нас по географии учат, что Земля обращается вокруг Солнца.
    - Это ошибочная логика, сынок. Научная теория - это вообще ложная вещь. А истинно то, что есть в Коране и хадисах. Стационарность Земли доказана. Она неподвижна. В английском языке есть хорошее слово для описания этого явления - статичность. Земля находится в статичном положении, она никуда не движется. В Україні перевищено рівень захворюваності на COVID-19 і коефіцієнт виявлення нових випадків, у двох областях - COVID-госпіталізація, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4247
  • Muron
    фую, дружина лікарка. пішов на йух.
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