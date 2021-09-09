Рада сьогодні розгляне зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ, законопроєкти про НБУ і БЕБ і заслухає звіт ТСК щодо "Укрзалізниці"

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер розгляне законопроєкт № 5464 "Про внесення змін до Закону України "Про альтернативні види палива" щодо розвитку виробництва біометану".

Проєкт закону №5464 передбачений до розгляду першим питанням порядку денного, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Парламентарії також планують розглянути законопроєкт №5121 "Про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних сил України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних сил України".

На порядку денному - проєкти законів №4323 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування" та №4324 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування".

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Планується також розгляд Звіту Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки та оцінки стану АТ "Українська залізниця" (проєкт постанови № 5814).

Депутати мають намір розглянути законопроєкти №4577 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки сфери спорту" та №5547 "Про лікарські засоби".

Народні депутати також сьогодні планують розглянути законопроєкти: