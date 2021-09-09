Рада сьогодні розгляне зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ, законопроєкти про НБУ і БЕБ і заслухає звіт ТСК щодо "Укрзалізниці"
Проєкт закону №5464 передбачений до розгляду першим питанням порядку денного, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Парламентарії також планують розглянути законопроєкт №5121 "Про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних сил України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних сил України".
На порядку денному - проєкти законів №4323 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування" та №4324 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування".
Планується також розгляд Звіту Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки та оцінки стану АТ "Українська залізниця" (проєкт постанови № 5814).
Депутати мають намір розглянути законопроєкти №4577 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки сфери спорту" та №5547 "Про лікарські засоби".
Народні депутати також сьогодні планують розглянути законопроєкти:
- щодо перебігу строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг під час дії карантину (5454),
- щодо окремих питань діяльності Національного банку України (5850),
- про уточнення інформації, яка подається Національним банком України для складання Бюджетної декларації (5853),
- про охорону і збереження особливо цінних ділянок природних водойм і водотоків (5413),
- про забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (5433),
- про підвищення якості харчових продуктів, споживаних дітьми (5148),
- про введення діяльності Бюро економічної безпеки України (3959).