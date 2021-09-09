В одній зі шкіл Хмельницького отруїлися 5 учнів: Початкові класи та дошкільний підрозділ перевели на "дистанційку"

В одній зі шкіл Хмельницького отруїлися 5 учнів, а в одного - виявили COVID-19. Частину учнів від сьогодні перевели на дистанційне навчання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Департаменту освіти і науки Хмельницької міськради.

З метою ліквідації спалаху і стабілізації епідеміологічної ситуації, до отримання результатів лабораторних досліджень робота харчоблоку буде припинена.

Освітній процес з 09.09.2021 в початковій школі та дошкільному підрозділі буде здійснюватися за допомогою використання технологій дистанційного навчання.

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"Госпіталізовано 5 дітей з попереднім діагнозом "Харчова токсикоінфекція? Гострий гастроентероколіт неясної етіології?", в однієї дитини підтверджений COVID-19.

Поліцією відкрито кримінальне провадження. З'ясовуються всі обставини ситуації.

Додатково інформуємо, що в ході перевірки Держпродспоживслужби відібрані на лабораторні дослідження вода питна, продукти харчування, готові страви (добові проби), змиви з холодильного, технологічного обладнання, інвентарю, посуду. Персонал (11 осіб) лабораторно обстежено на кишкову групу інфекцій і стафілокок", - йдеться в повідомленні.

Про результати досліджень обіцяють проінформувати додатково.