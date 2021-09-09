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Одного воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Стан захисника важкий, - ООС

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Одного воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Стан захисника важкий, - ООС
Сьогодні, 9 вересня, збройні формування Російської Федерації вчергове порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я - тяжкий", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Читайте: Двох українських воїнів поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог бив зі 120-мм мінометів і 122-мм артилерії, за добу - 11 порушень "тиші", - штаб

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Боже, поможи
  • Игорь Бех
    Пора что то делать. Это бесконечно...Опзж срочно запретить. Все эти кивы должны сидеть ! Это разжигатели войны. Они в мацкве об этом открыто заявляют.
  • Andy Jumeirach
    это бесконечно, на нашей земле
    что будем делать ,
    господа военные ???
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