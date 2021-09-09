"Я з цим чмом у молодості гуляла": У Білорусі вчительку засудили до двох років "домашньої хімії" за коментар під фото міліціонера
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У Білорусі вчительку англійської мови засудили на два роки "домашньої хімії" (обмеження свободи без направлення до виправної установи) за те, що вона в одному з телеграм-чатів залишила коментар під фотографією міліціонера.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".
Коментар "Я з цим чмом у молодості гуляла" 33-річна вчителька залишила під фотографією міліціонера Вадима Якимчика.
Лінгвістична експертиза встановила, що слово "чмо" несе в собі принизливе забарвлення, що принижує людську гідність.
Під час судового засідання обвинувачена повністю визнала свою провину.
Жінка виховує двох дітей. Суд порахував це пом'якшувальною обставиною. Як і "щире розкаяння у скоєному злочині".
Суд дав вчительці два роки "домашньої хімії", також у жінки в дохід держави конфіскували мобільний телефон.