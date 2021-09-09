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"Я з цим чмом у молодості гуляла": У Білорусі вчительку засудили до двох років "домашньої хімії" за коментар під фото міліціонера

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"Я з цим чмом у молодості гуляла": У Білорусі вчительку засудили до двох років "домашньої хімії" за коментар під фото міліціонера
У Білорусі вчительку англійської мови засудили на два роки "домашньої хімії" (обмеження свободи без направлення до виправної установи) за те, що вона в одному з телеграм-чатів залишила коментар під фотографією міліціонера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

Коментар "Я з цим чмом у молодості гуляла" 33-річна вчителька залишила під фотографією міліціонера Вадима Якимчика.

Лінгвістична експертиза встановила, що слово "чмо" несе в собі принизливе забарвлення, що принижує людську гідність.

Під час судового засідання обвинувачена повністю визнала свою провину.

Жінка виховує двох дітей. Суд порахував це пом'якшувальною обставиною. Як і "щире розкаяння у скоєному злочині".

Суд дав вчительці два роки "домашньої хімії", також у жінки в дохід держави конфіскували мобільний телефон.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Я тут на Цензоре уже на десяток пожизненных написал про зелю "Я с этим чмом в молодости гуляла": В Беларуси учительницу приговорили к двум годам "домашней химии" за комментарий под фото милиционера - Цензор.НЕТ 9364
  • Николай Николаевич b96f438b
    Нічєво ви нє панімаєтє! Какіє там дорогі! А какая фкусная малочька...
  • Андрей Нешевченко
    Вот с мобильным телефоном я не понял вовсе! С "домашней химией"- тоже не очень, правда. Но телефон в пользу государства(!!!)... это нечто!
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