Україна отримає черговий транш МВФ у першій декаді жовтня, - "слуга народу" Гетманцев

Народний депутат "Слуги народу", глава фінансового комітету Данило Гетманцев вважає, що Україна отримає черговий транш МВФ у першій декаді жовтня.

Про це він сьогодні розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Тому що у МВФ є певні технічні моменти, які потрібно виконати для того, щоб ми отримали транш. Все, що необхідно зробити від нас (це законопроєкт про внесення змін щодо Національного банку, внесення змін у закон про НАБУ і проєкт бюджету на 2022 рік), потрібно виконати. Все те, що вимагають від нас наші партнери і з чим ми погоджуємося має відповідати вимогам народу України. Якщо ні, ми з цим не погоджуємося і це не реалізовується", - зазначив Гетманцев.

Він також розповів, що цьогоріч парламенту буде простіше розглядати бюджет на наступний рік.

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"Тому що вперше в історії України ми з вами верстаємо бюджет на основі бюджетної декларації, яку затвердив Кабінет Міністрів, а взяли до уваги в липні цього року. Бюджетна декларація - це документ середньострокового бюджетного планування на три роки і там вже на наступний рік закладені параметри бюджету щодо інфляції, зростання середньої зарплати, мінімальної зарплати, зростання ВВП. Тобто параметри є і проєкт бюджету повинен відповідати бюджетній декларації", - заявив він.