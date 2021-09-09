У російському модулі МКС сталася чергова аварійна ситуація. У "Роскосмосі" запевняють, що все гаразд
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомив "Роскосмос", запевнивши, що зараз ситуація в модулі нормальна.
За даними "Роскосмосу", в модулі "Звезда" спрацював датчик задимлення і включилася аварійна сигналізація під час проведення автоматичного заряджання акумуляторів.
Екіпаж включав агрегатний фільтр очищення атмосфери для усунення "можливого задимлення", пишуть у "Роскосмосі".
Водночас російський пропагандистський ресурс РІА пише із посиланням на трансляцію переговорів NASA: космонавт Олег Новицький повідомляв російському Центру управління польотами, що екіпаж бачив дим і відчував запах гару.
Зазначається, що прилади показували наявність шкідливих речовин біля медичної шафи в модулі "Звезда", а астронавт ESA Тома Песке заявляв про проникнення через вентиляцію до американського модуля запаху згорілого пластику та електроніки.
У "Роскосмосі" стверджують, що зараз всі системи працюють у штатному режимі, склад повітря на МКС відповідає штатним показникам, а екіпаж продовжує підготовку до виходу у відкритий космос.
Модуль "Звезда" був зістикований із МКС 26 липня 2000 року.
У вересні 2020-го стало відомо, що витік повітря, який фіксувався на МКС близько року, був виявлений у модулі "Звезда". Місце витоку локалізували, але падіння тиску через тріщини так і не вдалося зупинити. "Звезду" герметично відокремили від основної частини МКС.
У жовтні 2020-го на "Звезде" сталося задимлення апаратури.
29 липня 2021-го під час стикування з МКС російського модуля "Наука" неочікувано включилися його двигуни і завертіли станцію. Двигуни "Науки" включилися, коли космонавти відкривали внутрішній люк модуля "Звезда".
У ніч на 2 серпня між російськими модулями "Звезда" і "Наука" стався збій зв'язку.