Корнієнко про перепис населення: За попередніми розрахунками, потрібно до 4 млрд грн, цифру можна оптимізувати
Про це сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що це питання є однією з передвиборчих обіцянок партії.
"Ми не можемо нічого серйозного планувати в країні, зробити якусь стратегію, коли ми не розуміємо, які у нас ресурси. Зараз багато є інсинуацій, що в Україні 35, 20, 10 або 70 млн (населення. - Ред.). Потрібно це з'ясувати. Є механізм перепису, він всесвітньо відомий, тим більше зараз технології дозволяють зробити це дешевше. Були попередні розрахунки, називалася цифра до 4 млрд", - заявив Корнієнко і додав, що цю цифру можна буде оптимізувати за рахунок того, що десь третина населення може ідентифікувати себе через інтернет.
За словами першого заступника фракції "СН", зараз проходить підготовка цього процесу, бо потрібні чіткі розрахунки.
Він також підкреслив, що якщо в Україні введуть локдаун в зв'язку з коронавірусом, то процес перепису населення офлайн доведеться призупинити.