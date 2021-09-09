Унаслідок російського обстрілу Кряківки на Луганщині шестеро воїнів ЗСУ зазнали травм, - пресцентр ООС
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил (ООС), передає Цензор.НЕТ.
"Увечері, 8 вересня, збройні формування Російської Федерації вдалися до чергового порушення режиму припинення вогню та здійснили обстріли позицій українських захисників у районі населеного пункту Кряківка. У відповідь українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння. Після обстрілу шестеро захисників було обстежено лікарями військово-медичного госпіталю та встановлено попередній діагноз – акубаротравма", - йдеться в повідомленні.
Для детального обстеження та встановлення кінцевого діагнозу військовослужбовців, які зазнали травм, – направлено до ВМКЦ Північного регіону м. Харків. Стан здоров’я захисників задовільний.
"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголосили у штабі.