За продаж ліків дітям, що призвів до загибелі дитини, пропонують встановити кримінальну відповідальність, - "слуга народу" Радуцький

У Раді пропонують встановити штрафи для співробітників аптек і кур'єрів, які продають лікарські засоби дітям до 14 років. Також пропонується встановити кримінальну відповідальність для випадків, коли продаж ліків призвів до загибелі дитини.

Про це у Facebook повідомив глава парламентського комітету охорони здоров'я, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у Раді наполягають на впровадженні жорстких санкцій для порушників, які продають ліки дітям до 14 років.

"Зокрема, ми пропонуємо встановити штраф для співробітників аптек та кур’єрів: за першого порушення - в розмірі від 6,8 тис. грн до 13,6 тис грн, за повторного – 13,6 тис. грн до 23,8 тис. грн", - зазначив Радуцький.

"Будемо ініціювати введення кримінальної відповідальності для випадків, коли продаж ліків призвів до загибелі дитини", - додав парламентар.

Нагадаємо, в Україні в неділю, 8 серпня, набув чинності закон про заборону продажу ліків дітям до 14 років.

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