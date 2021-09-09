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"Слуга народу" змушена тримати інтригу в питанні зміни міністрів: якщо назвати прізвища, то починають вивозити меблі, - Корнієнко

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"Слуга народу" змушена тримати інтригу в питанні зміни міністрів: якщо назвати прізвища, то починають вивозити меблі, - Корнієнко
Перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає некоректним називати прізвища міністрів, які будуть відправлені у відставку.

Про це він сьогодні розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Корнієнка, фракція "Слуга народу" змушена тримати інтригу в питанні зміни членів уряду.

"Тому що тоді перестають працювати і люди з названими прізвищами, і потенційні кандидати, і міністерства, вибачте, але починають вивозити меблі", - підкреслив нардеп.

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Корнієнко пообіцяв, що як тільки з'явиться офіційна інформація про зміну міністрів повідомити про це журналістам.

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Топ коментарі

  • Nikos KGB
    Ну если вы таких призначали, то их надо садить, а не менять
  • Власов Сергей b3083465
    Мор ВЫ зеленый СН все к чему Вы прикасаетесь превращается в тлен и труху от Вас как от чертей уже все шарахаются "Слуга народа" вынуждена держать интригу в вопросе смены министров: если назвать фамилии, то начинают вывозить мебель, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2465
  • Підлога Маккартні
    Они там и так для мебели сидят и как мебель "Слуга народа" вынуждена держать интригу в вопросе смены министров: если назвать фамилии, то начинают вывозить мебель, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4586
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