"Слуга народу" змушена тримати інтригу в питанні зміни міністрів: якщо назвати прізвища, то починають вивозити меблі, - Корнієнко
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Перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає некоректним називати прізвища міністрів, які будуть відправлені у відставку.
Про це він сьогодні розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За словами Корнієнка, фракція "Слуга народу" змушена тримати інтригу в питанні зміни членів уряду.
"Тому що тоді перестають працювати і люди з названими прізвищами, і потенційні кандидати, і міністерства, вибачте, але починають вивозити меблі", - підкреслив нардеп.
Корнієнко пообіцяв, що як тільки з'явиться офіційна інформація про зміну міністрів повідомити про це журналістам.