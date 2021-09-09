Буде чергова пандемія, спричинена новим збудником, - Голубовська
Як інформує Цензор.НЕТ, такий прогноз "Фактам ICTV" озвучила інфекціоністка Ольга Голубовська.
"Ця коронавірусна інфекція мине, закінчиться, пом’якшиться. Але буде нова пандемія. І була остання Всесвітня асамблея охорони здоров’я. То там генеральний директор оголосив уже. І це оголосили раніше, що буде нова пандемія, викликана новим збудником", – зазначила Ольга Голубовська.
Водночас вона не уточнила жодних термінів початку нової пандемії та причин, які її спровокують.
Але інфекціоністка закликала робити висновки із ситуації з коронавірусом, вчитися на помилках, щоб бути готовим до нового виклику.
"І якщо ми не зробимо уроків з нашої ситуації, то це закінчиться новою трагедією", – додала вона.
Уже майже два роки людство намагається впоратися з коронавірусом. У багатьох країнах запровадили карантинні обмеження, науковці розробили вакцини, проте вірус поки що подолати не вдається.