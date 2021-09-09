Буде чергова пандемія, спричинена новим збудником, - Голубовська

Світу загрожує нова пандемія, викликана іншим збудником.

Як інформує Цензор.НЕТ, такий прогноз "Фактам ICTV" озвучила інфекціоністка Ольга Голубовська.

"Ця коронавірусна інфекція мине, закінчиться, пом’якшиться. Але буде нова пандемія. І була остання Всесвітня асамблея охорони здоров’я. То там генеральний директор оголосив уже. І це оголосили раніше, що буде нова пандемія, викликана новим збудником", – зазначила Ольга Голубовська.

Водночас вона не уточнила жодних термінів початку нової пандемії та причин, які її спровокують.

Але інфекціоністка закликала робити висновки із ситуації з коронавірусом, вчитися на помилках, щоб бути готовим до нового виклику.

"І якщо ми не зробимо уроків з нашої ситуації, то це закінчиться новою трагедією", – додала вона.

Уже майже два роки людство намагається впоратися з коронавірусом. У багатьох країнах запровадили карантинні обмеження, науковці розробили вакцини, проте вірус поки що подолати не вдається.

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