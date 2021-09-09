Звинувачення РФ щодо кримських татар абсурдні і політично мотивовані. Це помста за успіх "Кримської платформи", - Кулеба

Російські силовики затримали кримськотатарського політика і активіста Нарімана Джеляла, а також інших кримських татар. У Міністерстві закордонних справ України вважають це помстою за успішне проведення саміту "Кримської платформи".

Про це сьогодні на брифінгу заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, звинувачення РФ щодо кримських татар є абсурдними і політично мотивованими.

"Затримання - це помста за успішне проведення "Кримської платформи"... Ми працюватимемо, щоб звільнити цих людей і всіх інших політичних вязнів. Під час візиту до США ми передали повний список наших затриманих в ОРДЛО та Криму громадян", - повідомив він.

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Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.

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