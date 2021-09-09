Підготовка до зустрічі глав МЗС країн Нормандського формату триває. Головне, щоб Лавров зважився сісти за стіл переговорів, - Кулеба

Україна готова до зустрічі глав МЗС країн Нормандського формату в будь-який момент.

Про це міністр закордонних справ заявив у ході брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, підготовка зустрічі міністрів закордонних справ країн Нормандського формату триває.

"Зараз наші французькі і німецькі колеги намагаються узгодити прийнятну для всіх дату. Я дуже сподіваюся, що Сергій Лавров підтвердить участь у цій зустрічі, нам є про що говорити. Вчора відбулася відеоконференція радників лідерів Нормандського формату, певний рух на нормандському треку відновився. Ми готові до цієї зустрічі міністрів, змістовно нам не потрібно готуватися, тому що ми в будь-який момент готові до цієї зустрічі. Головне, щоб пан Лавров зважився сісти за стіл переговорів і знайшов час у своєму насиченому графіку", - зазначив Кулеба.

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