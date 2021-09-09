Рада схвалила зміни до закону про протидію відмиванню доходів
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Верховна Рада внесла зміни до закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема, в четвер на засіданні народні депутати проголосували за проєкт закону "Про внесення змін до статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо уточнення окремих положень" .
За - 315 присутніх.
Законопроєктом передбачено застосування заходів фінансового моніторингу в разі переказу коштів готівкою в межах України в сумі, що не перевищує 5 тис. грн.