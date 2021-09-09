"Слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР під час його виступу про справу вагнерівців. ВIДЕО

Сьогодні під час розгляду звіту ТСК щодо роботи "Укрзалізниці" біля трибуни ВР сталася бійка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Після звіту голови комісії Юлії Гришиної ("Слуга народу") на трибуну вийшов позафракційний нардеп Гео Лерос, який почав критикувати президента Володимира Зеленського. Коли Лерос говорив про те, що президент перетворює країну на "філію мафії", до трибуни підійшли кілька депутатів "Слуги народу", щоб зупинити виступ Лероса. Також до трибуни підійшли депутати ОПЗЖ і "Голосу", щоб не допустити бійки.

Спікер Дмитро Разумков попросив колег відійти від трибуни і заспокоїтися, проте змушений був оголосити перерву, яка тривала кілька хвилин, після чого Лерос знову продовжив свій виступ.

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