В Афганістані перебувають 159 громадян України, які хочуть повернутися додому, - Кулеба

В Афганістані перебувають 159 громадян України, які виявили бажання повернутися додому, триває робота над черговими евакуаційними рейсами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"За наявною у нас інформацією, наразі на території Афганістану залишаються 159 громадян України, які висловили бажання повернутися додому. Ми працюємо через наші посольства в Таджикистані, Пакистані та Ірані, а також через посольства певних дружніх нам країн, які також мають зв'язки з талібами, тут в Україні, для того, щоб організувати чергові евакуаційні рейси", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер.

Також читайте: Рішення про спецоперацію розвідників у Кабулі прийняли за один день, - голова ГУР МО Буданов