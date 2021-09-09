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В Афганістані перебувають 159 громадян України, які хочуть повернутися додому, - Кулеба

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В Афганістані перебувають 159 громадян України, які хочуть повернутися додому, - Кулеба
В Афганістані перебувають 159 громадян України, які виявили бажання повернутися додому, триває робота над черговими евакуаційними рейсами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"За наявною у нас інформацією, наразі на території Афганістану залишаються 159 громадян України, які висловили бажання повернутися додому. Ми працюємо через наші посольства в Таджикистані, Пакистані та Ірані, а також через посольства певних дружніх нам країн, які також мають зв'язки з талібами, тут в Україні, для того, щоб організувати чергові евакуаційні рейси", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер.

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Топ коментарі

  • S. Kurakh
    Розмножуються там по ходу чи шо. Нащо афганців тоді до нас везти, якшо наші громадяни ше не всі вивезені?
  • radeon
    Интересно,а в Афганистане вообще были граждане Украины?То,что какие то люди там постоянно появляются и наши чиновники рвут попец чтобы их оттуда вытянуть,очень похоже на подработку чиновников на вывозе левых граждан за счет бюджета Украины
  • Іван Любко 4f83832f
    Отих "крутих" бородатих "українців" нам не потрібно. Нехай свою батьківщину захищають,а не втікають при першому же пострілі світ за очі. Храбреці,мдя.
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