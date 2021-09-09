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Для громадян України відкриті 133 країни світу: від сьогодні відкрилася Польща, - Кулеба

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Для громадян України відкриті 133 країни світу: від сьогодні відкрилася Польща, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що для українців зараз відкриті кордони 133 країн світу. Ця цифра збільшуватиметься.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Станом на сьогодні для громадян України за різних умов відкрито кордони 133 країн світу. Десь необхідно пред’явити підтверджуючі документи про повний курс вакцинації від коронавірусу, десь достатньо негативного результату ПЛР, експрес- чи антиген- тесту на COVID...Так, ви можете їхати до 133 країн світу і ця цифра продовжуватиме зростати", - розповів Кулеба.

Також він розповів, що з 9 вересня 2021 року Польща відкрила свої кордони для українських туристів. Але для в'їзду потрібно дотримуватись певних умов.

За його словами, термін 10-денного карантину в Польщі буде скорочений при наявності негативного результату тесту на коронавірус, який зроблений не раніше 7-денного періоду з моменту в'їзду на територію Польщі. Завершенням карантину вважається наявність в телеінформаційної системі запису про негативний результат тесту.

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Від карантину звільняються:

  • вакциновані від COVID-19 (за наявності англомовного / польськомовного документального підтвердження повного курсу вакцинації вакциною, зареєстрованої в ЄС - Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson);
  • перехворілі на COVID-19 (при наявності документального підтвердження);
  • водії та члени екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, студенти, дипломати, медики, журналісти та інші категорії.

Топ коментарі

  • Ла-ла-ла-ла
    І ета всьо благадаря Владіміру Зєлєнскаму!
    Бєзвіз нам дал, родной наш!
  • AllInclusive
    Разве при Порошенко Польша была закрыта, Ватсон?
  • 5 копійок
    Її відкрив тільки Бубачка. Як Колумб Гамерику.
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