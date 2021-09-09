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Візит Зеленського на Генасамблею ООН у США зараз опрацьовується, - Кулеба

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Візит Зеленського на Генасамблею ООН у США зараз опрацьовується, - Кулеба
Можливість візиту президента Володимира Зеленського до США на Генасамблею ООН зараз опрацьовується, остаточних рішень ще немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив на брифінгу.

"Можливість здійснення такого візиту зараз опрацьовується, але остаточних рішень ще немає, тому що формат участі в Генеральній асамблеї передбачає також можливість онлайн-виступу", - зазначив міністр.

За його словами, Україна ухвалить рішення про те, чи буде цей візит фізичним або це буде онлайн-участь президента в Генеральній асамблеї ООН.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    На цю роль його призначив мудрий нарід. Ось і грає її як може.
  • Ла-ла-ла-ла
    Є чудовий фільм "Впіймай мене, якщо зможеш" з Ді Капріо,
    там теж шахрай видавав себе то за вчителя, то за пілота...
    А в нас клоун видає себе за президента.
  • Кот Бегемот b96e8d54
    ...ось воно і грае, чим може...
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