Візит Зеленського на Генасамблею ООН у США зараз опрацьовується, - Кулеба

Можливість візиту президента Володимира Зеленського до США на Генасамблею ООН зараз опрацьовується, остаточних рішень ще немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив на брифінгу.

"Можливість здійснення такого візиту зараз опрацьовується, але остаточних рішень ще немає, тому що формат участі в Генеральній асамблеї передбачає також можливість онлайн-виступу", - зазначив міністр.

За його словами, Україна ухвалить рішення про те, чи буде цей візит фізичним або це буде онлайн-участь президента в Генеральній асамблеї ООН.

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