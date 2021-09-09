Кулеба - Росії: Не треба зриватися на невинних. Якщо ви такі круті - дайте нам відповідь на рівні міждержавних відносин

Глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до Російської Федерації через затримання людей в окупованому Криму. Він закликав припинити "зриватися на невинних людях".

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"До росіян у мене один заклик - припиніть демонструвати свою дріб'язковість. Якщо ви не можете зупинити державу Україну від боротьби за Крим і звільнення півострова, то не треба зриватися на невинних людях. Якщо ви такі круті, то відповідайте нам на рівні міждержавних відносин, а не ницо переслідуючи невинних людей", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.

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