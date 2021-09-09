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Для оформлення електронного лікарняного пацієнту потрібно особисто прийти на прийом до лікаря, - НСЗУ

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Для оформлення електронного лікарняного пацієнту потрібно особисто прийти на прийом до лікаря, - НСЗУ
Для того, щоб лікар оформив електронний листок непрацездатності, пацієнту потрібно особисто прийти на прийом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НСЗУ в Telegram.

"Лікар огляне пацієнта, визначить, чи потрібно направляти його на додаткові обстеження, чи на консультацію до інших фахівців, або ж сам призначить лікування.

Тільки після особистого прийому лікар має право створювати в електронній системі медичний висновок про тимчасову непрацездатність", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що перехід на електронні лікарняні означає, що відтепер пацієнту не потрібно збирати підписи на паперовому бланку і носити їх по кабінетах.

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"Обмін інформацією відбувається автоматично. А пацієнт тим часом займається своїм лікуванням. Проте відвідувати лікаря для цього обов’язково", - додали у відомстві.

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Топ коментарі

  • Гундяй Крестовоздвиженский
    для оформлення електронного больничного треба особосто прийти на прийом до електронного лікаря
  • Иван Иван 31509c93
    зачем он тогда нужен?
  • Ревизор
    При формировании бюджета 2022 выяснилось,что 5,458 млрд. гривен изъятых решением Кабинета министров из программы медгарантий для закупки вакцин так и не возвращены в бюджет программы, что ставит под угрозу выплаты по временной нетрудоспособности.
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