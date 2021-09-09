Для оформлення електронного лікарняного пацієнту потрібно особисто прийти на прийом до лікаря, - НСЗУ

Для того, щоб лікар оформив електронний листок непрацездатності, пацієнту потрібно особисто прийти на прийом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НСЗУ в Telegram.

"Лікар огляне пацієнта, визначить, чи потрібно направляти його на додаткові обстеження, чи на консультацію до інших фахівців, або ж сам призначить лікування.



Тільки після особистого прийому лікар має право створювати в електронній системі медичний висновок про тимчасову непрацездатність", - йдеться в повідомленні.



Також повідомляється, що перехід на електронні лікарняні означає, що відтепер пацієнту не потрібно збирати підписи на паперовому бланку і носити їх по кабінетах.

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"Обмін інформацією відбувається автоматично. А пацієнт тим часом займається своїм лікуванням. Проте відвідувати лікаря для цього обов’язково", - додали у відомстві.