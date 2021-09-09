Рада схвалила звіт ТСК щодо "Укрзалізниці": Стан підприємства не дозволяє йому виконувати свої основні функції
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення - 296 народних депутатів.
Перед голосуванням, народний депутат фракції "Слуга народу" і глава комісії Юлія Гришина, виступаючи з трибуни, коротко представила звіт комісії. Вона заявила, що стан, в якому опинилося підприємство, не дозволяє йому в повному обсязі виконувати свої основні функції - перевезення вантажів і пасажирів.
"Наша ТСК у проміжному звіті назвала конкретні прізвища справжніх винуватців такого стану "Укрзалізниці". Передовсім це топменеджмент цієї компанії, які не є професійними і кваліфікованими залізничниками, а їхня корупція і невігластво завдають непоправних збитків державному перевізнику", - зазначила голова комісії.
За словами Гришиної, перевірка встановила, що підприємство втратило близько однієї третини вартості основних фондів.
Нардеп звернулася до прем'єра і міністра інфраструктури з проханням прискорити процес заміни топменеджменту "Укрзалізниці".