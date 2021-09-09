На конкурс до Ради громадського контролю БЕБ подалися 97 кандидатів, - Немчінов

Понад 50 громадських об'єднань подали документи 97 кандидатів до складу Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов за результатами засідання міжвідомчої робочої групи з проведення відповідного конкурсу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міжвідомчою робочою групою проведено аналіз документів та відомостей, поданих для участі у конкурсі 51 громадським об’єднанням щодо 97 кандидатур", - зазначив Немчінов.

За його словами, за результатами розгляду поданих документів міжвідомча робота група погодила звіт, який містить список кандидатів до первинного складу Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки, які допускаються до участі в рейтинговому інтернет-голосуванні (87 осіб від 46 громадських об’єднань) та список кандидатів, які не допускаються до участі в рейтинговому інтернет-голосуванні з обґрунтуванням причин недопущення (10 осіб від 5 громадських об’єднань).

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Рейтингове інтернет-голосування проводитиметься на офіційному вебсайт Кабінету Міністрів з 09:00 9 вересня до 09:00 12 вересня без перерви шляхом поставлення відмітки в графі "за" навпроти прізвища кандидата.

Як повідомлялося, міжвідомча робоча група з проведення конкурсу з формування первинного складу Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки була утворена відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів від 18 серпня 2021 року № 872 "Питання Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки". Очолив її міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, до складу також увійшли представники Секретаріату Кабміну, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Міністерства юстиції, Національного агентства з питань державної служби.

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