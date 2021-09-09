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Лерос про сутичку у ВР: Поведінка Тищенка показує, як влада Зеленського діє загалом у країні

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Лерос про сутичку у ВР: Поведінка Тищенка показує, як влада Зеленського діє загалом у країні
Позафракційний депутат Гео Лерос називає символічним те, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в сесійній залі перервав його виступ на фразі, що президент Володимир Зеленський і керівник ОП Єрмак перетворюють всю країну на "філію мафії".

Про це він заявив у кулуарах Ради, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Лерос зазначив, що Тищенко, перервавши виступ з критикою на адресу президента, показав, як сьогодні діють Зеленський з Ярмаком щодо громадян України.

"Я завершив свій виступ словами про те, що пан Зеленський разом з Єрмаком стали тією самою "пухлиною", яку, на жаль, вже потрібно оперувати, бо її вже неможливо змінити", - зауважив політик.

Коментуючи заяву глави фракції "СН" Давида Арахамії про те, що Лероса і Тищенка потрібно на кілька днів усунути від відвідування засідань ВР, нардеп заявив: "один момент з приводу інтелекту Давида Арахамії - він виступив абсолютно точно також негативно, тому надавати цінність його словами не вважаю за потрібне". Говорячи про те, що його можуть відсторонити від відвідування засідань ВР, він запевнив, що готовий до будь-яких дій влади.

За словами Лероса, поведінка Тищенка показує, як на місцях і в цілому по країні діє влада Зеленського.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР під час його виступу про справу вагнерівців. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Van-Basten Van-Basten
    Лерос о стычке в ВР: Поведение Тищенко показывает, как власть Зеленского действует в целом по стране - Цензор.НЕТ 4102
  • jklpqrs
    зебилы, будучи идиотами, привели к власти откровенных бандитов.
  • Maxim Ak-Murza
    Зато Коля Сракотряс - кум первого лица в государстве. Поэтому ни одна зеленая сопля против этого орангутана слова не скажет.
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