НАЗК виявило ознаки кримінальних порушень у деклараціях судді КС Касмініна і "слуги народу" Куницького

НАЗК виявило ознаки кримінального злочину (ст. 366-2 Кримінального кодексу України - Умисне надання суб'єктом декларування недостовірних відомостей у декларації) у чотирьох деклараціях чиновників, зокрема судді Конституційного Суду України Олександра Касмініна і народного депутата Олександра Куницького ("Слуга народу").

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

"НАЗК зацікавлене виявляти конкретні значні порушення у деклараціях, а не шукати дрібні одруки, як це відбувалося колись. Як результат - з початку року вже виявили 19 декларацій з ознаками кримінального правопорушення. Загалом виявили недостовірні відомості у деклараціях посадовців на 343 млн грн", - заявив заступник голови НАЗК Роман Сухоставець.

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Ознаки кримінального злочину виявлені в деклараціях судді Конституційного Суду України Олександра Касмініна, недостовірні відомості - 2,4 млн грн (Декларант не вказав відомості про вартість квартири загальною площею 150,5 м2); народного депутата Олександра Куницького, недостовірні відомості - 2,3 млн грн (Декларант не вказав інформацію про фінансове зобов'язання в розмірі понад 303 тис. шекелів); депутатки Тернопільської обласної ради Алли Стечишин, недостовірні відомості - 9,4 млн грн; директора ДП "Переяслав-Хмельницький Агролісгосп" - депутата Бориспільської міської ради Олександра Цуканова, недостовірні відомості - 7,2 млн грн.

Зазначається, що інформацію про виявлені ознаки кримінальних правопорушень передано в Національне антикорупційне бюро України.

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Загалом з початку року НАЗК виявило ознаки адміністративного правопорушення (ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) у 72 деклараціях посадовців.