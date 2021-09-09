"Працюватимемо, щоб США додатково підтримували зміцнення української обороноздатності", - Кулеба
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.
"Перший напрям - це оборона та безпека. Ми працюватимемо, щоб Сполучені Штати додатково підтримували зміцнення української обороноздатності, це починаючи від тренувань Збройних сил України до передачі або продажу військового обладнання та зброї в разі потреби України", - зазначив міністр на брифінгу.
Другий блок, за його словами, - це енергетика. Кулеба зазначив, що зустріч із міністром енергетики США була дуже хорошою. "Говорили не лише традиційно про газ, а й про відновлювану енергетику, водневу енергетику", - зазначив Кулеба.
Міністр зазначив, що третій напрям - це технологічна та екологічна трансформація України.
Кулеба зауважив, що четвертий напрям - це зміцнення демократії та верховенства права.
"Ми підтвердили свій намір розвивати Україну саме як демократичну державу, саме як оплот демократії в регіоні, і на цьому будемо зосереджені", - пояснив глава МЗС.