Герус про підготовку до опалювального сезону: Міненерго працює, щоб Україна стабільно пройшла цю зиму. Тарифних стрибків не буде

Міністерство енергетики працює над тим, щоб енергосистема України взимку функціонувала стабільно.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у кулуарах ВР сказав нардеп "Слуги народу", глава комітету ВР з питань енергетики Андрій Герус.

За його словами, НАК "Нафтогаз" проводить закупівлю і закачування газу.

"На сьогодні є понад 18 мільярдів кубів у підземних газосховищах. Триває робота для того, щоб Україна стабільно пройшла цю зиму, і у нас не було якихось несподіванок і тарифних змін", - підкреслив нардеп.

Герус зазначив, що нинішня зима відрізнятиметься від попередньої тим, що тарифи тепер абсолютно прогнозовані.

Глава комітету звернув увагу на те, що якщо минулої зими були певні стрибки ціни на газ, то цього року такого не прогнозується, оскільки вона буде стабільною.

Народний депутат заявив, що уряд ухвалив рішення про те, що з 1 жовтня буде знижено тариф на електроенергію для тих громадян, хто споживає до 250 кіловат годин на місяць. Герус також нагадав, що тарифи на тепло формують органи місцевого самоврядування.

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