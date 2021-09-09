План трансформації України розглянуть на засіданні комісії Україна - США, - Кулеба
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.
"Комісія не просто відновить свою роботу, президенти домовилися, що вона буде посилена і змінена таким чином, щоб якомога краще відповідати викликам, які стоять перед нашими державами. І це теж чіткий сигнал про наявність у Вашингтоні, але також і в Києві політичної волі рухати наші відносини вперед", - зазначив міністр.
За словами Кулеби, ще перебуваючи у Вашингтоні, він доручив скликати українську частину Комісії стратегічного партнерства, щоб "не відкладаючи, не втрачаючи жодної години і жодного дня", почати працювати над виконанням домовленостей президентів і над організацією засідання Комісії.
"Уже вчора в МЗС відбулося засідання української частини Комісії. Ми поставили три завдання перед нашими колегами з інших міністерств і відомств, які входять до складу комісії. Перше. Ми будемо працювати над реформою самої Комісії, над тим, щоб зробити її структуру більш дієвою і ефективною. Друге. Ми внесемо на розгляд американської сторони український проєкт спільної Хартії стратегічного партнерства", - додав глава МЗС.
"Ми підготуємо план трансформації України, який був презентований президентом у Сполучених Штатах, для розгляду на засіданні Комісії стратегічного партнерства. План трансформації - це набір конкретних інвестиційних проєктів в Україні, які змінять нашу державу, зроблять її сильнішою, а Комісія стратегічного партнерства - це інструмент, де ці проєкти можуть бути розглянуті на предмет пошуку фінансування та американських бізнес-партнерів для їхньої реалізації", - пояснив Кулеба.