Арахамія агітує колег усунути Тищенка та Лероса на кілька засідань через сутичку в Раді: Двічі подумають, як щось робити

Глава фракція "СН" Давид Арахамія агітуватиме колег, щоб вони підтримали відсторонення Миколи Тищенка і Гео Лероса від декількох пленарних засідань, оскільки у конфлікті винні дві сторони.

Про це він заявив сьогодні в кулуарах ВР, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Арахамія нагадав, що згідно з регламентом, це найжорсткіше покарання, яке може бути. Він запевнив, якщо подібна поведінка повториться в сесійній залі, то винуватців знову покарають.

"Якби я бився, я б таке ж правило використовував і проти себе. Коли всі розумітимуть, що це норма, яку не можна порушувати, двічі подумають, перед тим, як щось робити", - заявив глава фракції "СН".

Арахамія також спростував інформацію про те, що Тищенка нібито викликали в Офіс Президента для розмови, а також нагадав, що стосовно Тищенка вже виносили догану на засіданні фракції за подібну поведінку в сесійній залі.

Відповідаючи на питання, чи правда те, що він запропонував заборонити критику президента з парламентської трибуни, нардеп підкреслив: "Ні, звичайно, я що схожий на хвору людину? Свобода слова - це наша найбільша цінність".

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Як повідомлялося, 9 вересня "слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР.