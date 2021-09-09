Регламентний комітет проаналізує виступ Лероса й винесе рішення щодо можливого відсторонення нардепів на п'ять засідань, - "слуга народу" Фролов

Регламентний комітет розгляне інцидент, який сьогодні відбувся в сесійній залі між депутатами Гео Леросом (позафракційний) і Миколою Тищенком( "СН").

Про це сьогодні розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради народний депутат "СН", член регламентного комітету Павло Фролов, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, комітет детально проаналізує, що сказав Гео Лерос під час виступу і якщо прийме рішення про відсторонення депутатів на п'ять сесійних засідань, то винесе це питання на голосування в сесійний зал.

"Може йтися і про те, що будуть певні фінансові санкції, бо п'ять засідань - це пленарний тиждень", - зазначив нардеп.

Фролов упевнений, що парламентська трибуна "повинна бути недоторканною".

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"Тільки голова має право зупинити виступ, так говорить закон, але ми бачимо, що емоції переважають у багатьох парламентах світу - там теж б'ються. Депутати теж люди", - додав він.

Як повідомлялося, 9 вересня "слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР.

У свою чергу глава фракція "СН" Давид Арахамія зазначив, що буде агітувати колег, щоб вони підтримали відсторонення Миколи Тищенка і Гео Лероса від декількох пленарних засідань через цей конфлікт.