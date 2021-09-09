Новини • Боротьба з коронавірусом

МОЗ анонсував запровадження зеленого і жовтого COVID-сертифікатів

6 20544
МОЗ анонсував запровадження зеленого і жовтого COVID-сертифікатів
МОЗ планує ввести в Україні зелений і жовтий сертифікати вакцинації від коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "НВ", про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.

За його словами, обидва сертифікати будуть використовуватися всередині країни.

Зелений сертифікат буде видаватися після двох доз вакцини від коронавірусу, а жовтий - після першої дози.

Кузін зазначив, що головна різниця між документами - термін дії сертифікатів. За наявності і зеленого, і жовтого COVID-сертифіката, будуть надаватися привілеї під час посилення карантину.

"Термін дії жовтого сертифіката - час між щепленнями. Але людина може користуватися тими ж послугами", - додав головний санлікар.

Також читайте: У школярів не вимагатимуть результатів COVID-тестів, - Кузін

Топ коментарі

  • Привет
    "Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны, и передо мной и пацак должен два раза приседать, и чатланин «ку» делать, и эцилоп меня не имеет права бить по ночам… Никогда!.." (с)😀
  • Підлога Маккартні
    А после третьей дозы какого цвета будет сертификат и какой у него срок годности?
  • Привет
    Бирка в ухо...дешево и сердито...
    Одна прививка на левое ухо...вторая прививка еще и на правое...
    Все наглядно...любой мент сможет контролировать и вылавливать не вакцинированного...😀
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини