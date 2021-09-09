МОЗ анонсував запровадження зеленого і жовтого COVID-сертифікатів
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МОЗ планує ввести в Україні зелений і жовтий сертифікати вакцинації від коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "НВ", про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.
За його словами, обидва сертифікати будуть використовуватися всередині країни.
Зелений сертифікат буде видаватися після двох доз вакцини від коронавірусу, а жовтий - після першої дози.
Кузін зазначив, що головна різниця між документами - термін дії сертифікатів. За наявності і зеленого, і жовтого COVID-сертифіката, будуть надаватися привілеї під час посилення карантину.
"Термін дії жовтого сертифіката - час між щепленнями. Але людина може користуватися тими ж послугами", - додав головний санлікар.