"Слуга народу" Кравчук: Нашу партію найбільше підтримує молодь. Що молодший виборець, то більша підтримка
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У президента Володимира Зеленського 57% підтримки становить молодь. Також більшість симпатиків у "Слуги народу" - молоді люди.
Про це заступниця голови фракції "Слуга народу" заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
За її словами, найбільше президентську партію підтримує молодь.
"Нещодавно вийшло дослідження "Покоління незалежності". Якщо відкрити його в розрізі підтримки кандидатів, то в ніші "до 30 років" загалом у Зеленського підтримка 57%. Для порівняння: у наступного кандидата цей показник - більш, ніж втричі (нижче, - ред.), а показники інших кандидатів - взагалі статистична похибка", - підкреслила Кравчук.
Нардепка зазначила: що молодший виборець, то більше підтримка
Повний текст інтерв'ю з Євгенією Кравчук читайте тут.