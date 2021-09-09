Наслідки російського обстрілу Кряківки із застосуванням ствольної 122-мм артилерії. Пошкоджено житловий будинок і автомобіль. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську сторону СЦКК.
"Спостережною групою української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін 09.09.2021 року була проведена верифікація наслідків зазначеного обстрілу. В ході нього встановлено та задокументовано факти порушення Мінських домовленостей, а саме - зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури - пошкодження цивільного будинку, автомобіля та прилеглої території. Зазначені дії збройних формувань Російської Федерації свідчать про небажання дотримуватися режиму припинення вогню та наражають місцеве населення на небезпеку", - йдеться в повідомленні.
Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.