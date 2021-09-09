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Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про щорічну індексацію пенсій

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Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про щорічну індексацію пенсій
Верховна Рада зробила ще один крок до вдосконалення пенсійного законодавства.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, на засіданні в четвер народні депутати проголосували в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства.

За таке рішення - 317 присутніх.

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Парламентарі також 298 голосами скоротили терміни підготовки законопроєкту до другого читання.

Законопроектом пропонується:

  • з 1 січня 2022 року визначити дату щорічної індексації пенсій - 1 березня;
  • здійснювати щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах;
  • призначати достроково пенсії за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано зв’язку із змінами в організації виробництва та за інших умов;
  • призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.
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Топ коментарі

  • rock-n-roll
    Индексация уже была ежегодной с 1 марта 2018 года.
    Зелёные ушлёпки её отменили, теперь приняли с 1 марта 2022 года.
    Прогресс на лицо!
  • Aleks Wav
    А чем их не устраивала старая индексация,которая была лучше для людей?
    Тем,что была принята при Порошенко?!!!
    Зебилье, лючшебы свою ненависть направляли на врагов Украины,а не более успешных попередников!
    Как много расеян в ВРУ! И в Украине!
    Для понимания :"расеянин"- это диагноз,а не место проживания.
  • Борис Дородный 1bb0013f
    Сам прочёл---удивился. Ведь было это в 2018г. Принято в смысле. И лично мне св марте 19г добавили 400гр с копейкой там, что удивило, так то что именно 11% и вышло. А вот уже в 20г добавилось 360гр, а текущем году 340гр. Что с трудом влезло в 8%. А ведь идиоту ясно, что с увеличением пенсии, любая следующая сумма добавки должна превышать предыдущую! Дешёвка всё и фуфло задним числом провозглашать давно известное, но борзо жухая и так зашуганых пенсов. У нас на минималке 3 миллиона, а это 1867гр, и ещё 3 миллиона пенсов от 1900 до 2300гр. Это изгои общества. И при том что стаж у данной категории есть. Многих знаю со стажем 40-45лет, пенсуха 3 тыс. гр на сегодня причём с учётом добавлений в марте последних 3 лет! 6 миллионов граждан за чертой выживаемости---это позор государству и обществу!
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