Зміни всього Кабміну точно не буде, принаймні найближчим часом, - "слуга народу" Кравчук

У "Слузі народу" вважають, що певні кадрові зміни в Кабміні можуть піти на користь.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила заступник голови фракції монобільшості Євгенія Кравчук.

"Офіційно ні розмов із фракцією, ні якихось написаних заяв, наскільки я знаю, зараз немає. Узагалі, кадрові зміни - це нормально. Не треба цього лякатися, боятися... Точно не буде зміни всього уряду. Принаймні найближчим часом. Я не бачу таких якихось сигналів. А з приводу конкретних прізвищ - я не хочу вибігати попереду якихось офіційних заяв або обговорень із фракцією", - наголосила парламентар.

Як приклад нардеп назвала зміну голови МОЗ Степанова на Ляшка.

"Я вважаю, що нормально працює відомство, і в плані вакцинації нормальні темпи", - додала Кравчук.

Інтерв'ю із заступником голови фракції "Слуга народу" Євгенією Кравчук для Цензор.НЕТ читайте тут.

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