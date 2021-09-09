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В українців велике небажання вакцинуватися. Може, це якийсь травматичний досвід часів Богатирьової, - "слуга народу" Кравчук

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В українців велике небажання вакцинуватися. Може, це якийсь травматичний досвід часів Богатирьової, - "слуга народу" Кравчук
Темпи вакцинації від коронавірусу в Україні непогані, однак українці мають велике бажання не вакцинуватися.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла про можливі причини побоювання громадян вакцинуватися.

"Щодо вакцинації. Тут є непогані темпи. За минулий тиждень зробили 857 тисяч щеплень. Якщо щотижня робити таку кількість щеплень, то це непогані темпи. Інше питання, що в українців, на жаль, настільки велике небажання вакцинуватися... Я просто не можу це пояснити", - наголосила парламентар.

"Може, це якийсь травматичний досвід вакцин часів Богатирьової", - додала Кравчук.

Не останню роль у цьому, вважає нардеп, зіграли соціальні мережі.

"Люди звикли вважати: те, що десь написано, - це вже правда. А конспірологія завжди краще заходить, ніж суха правда. Тому це якась комплексна історія", - додала вона.

Докладніше читайте в інтерв'ю з Євгенією Кравчук для Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • Роман Пиляшенко 8ca2f7b2
    Ну да, конспирология с..ка:
    1. Необходим будет один укол новейшим экспериментальным препаратом , который вас надежно защитит (абсолютно безопасный)
    2. Одного мало - но два точно помогут.
    3. На всякий случай приняты законы, которые освобождают от ответственности производителей вакцин и медицинский персонал (от любых последствий). Ну оно и понятно - мало ли что будет через полгода-год.
    4. Уже два - не гарантируют защиту (болеют пачками все равно), нужно 3. Идут разговоры 4й укол должен точно защитить.

    Во всем виновата богатырева.
  • Паравоз
    большое нежелание вакцинироваться ...
    В українців велике небажання вакцинуватися. Може, це якийсь травматичний досвід часів Богатирьової, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3319
    Еще не окончательно отупели!
  • Jorge Escobar
    вообще не испытаны, еще не родился ни один ребенок, зачатый от вакцинированых родителей
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